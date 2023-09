L'équipe olympique de football du Vietnam lors du match contre celle de Mongolie. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Lors du match d'ouverture des 19es Jeux asiatiques (ASIAD 2023), le 19 septembre, l'équipe olympique de football du Vietnam a remporté une victoire écrasante de 4-2 contre l'équipe olympique de Mongolie.



Avec cette performance, le Vietnam a fait un bon début et a une excellente opportunité de se qualifier pour les 1/8 de finale du football masculin aux ASIAD-2023.



Lors de ces jeux régionaux, le Vietnam figure dans un groupe très difficile qui comprend l'Iran, l'Arabie saoudite et la Mongolie, mais l'équipe de l'entraîneur Hoang Anh Tuan a commencé facilement contre son adversaire, la Mongolie, considérée comme la plus faible du groupe B.



L'équipe olympique de football du Vietnam a terminé la première mi-temps avec trois buts marqués par Quoc Viet à la 3e et 32e minute, et Khuat Van Khang à la 41e minute.

Quoc Viet marque deux buts à la 3e et 32e minute. Photo: VNA

Au début de la deuxième mi-temps, le joueur mongol Temulen a profité d'une opportunité pour réduire le score à 1-3.



Cependant, à la 64e minute, Nguyen Hoang a porté le score à 4-1 en faveur du Vietnam.



Malheureusement, juste avant le coup de sifflet final, un joueur de l'équipe mongole a fait tremblé les filets du gardien de but Van Chuan, portant le score final à 2-4.



Selon le calendrier, l'équipe olympique de football du Vietnam affrontera l'équipe d'Iran le 21 septembre, puis l'équipe d'Arabie saoudite le 24 septembre. -VNA