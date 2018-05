Jakarta (VNA) - Six sportives féminines vietnamiennes ont participé à une compétition expérimentale de kourach (lutte d'Ouzbékistan), l'une des épreuves officielles des 18es Jeux asiatiques (ASIAD 18) prévues en août prochain en Indonésie.

Les équipes de huit pays participent à une compétition expérimentale de kourach en Indonésie. Photo:VNA



La compétition a eu lieu les 5 et 6 mai à Jakarta, en Indonésie, réunissant des sportifs de huit pays et territoires : la République de Corée, Singapour, Taiwan (Chine), l’Afghanistan, le Vietnam, l'Inde, l'Iran et l’Indonésie.



Eric Thohir, chef du comité d'organisation de l'ASIAD 18, a déclaré que la compétition expérimentale avait pour but d’examiner les préparatifs et les règles de kourach car c'est la première fois que cette discipline était choisie pour l’événement sportif régional.



Lors de l'ASIAD 18, cette épreuve comprend trois catégories de kilos pour femmes et cinq pour hommes, a fait savoir Do Ngoc Hung, entraîneur de l'équipe kourach du Vietnam en répondant au correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Les six sportives féminines vietnamiennes participeront aux épreuves de 52kg, 63kg et 78kg, a-t-il ajouté. -VNA