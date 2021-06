Les relations bilatérales entre le Vietnam et les autres membres de l'ASEM se sont renforcées. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le Dialogue politique de haut niveau de l’ASEM à l'occasion du 25e anniversaire de l'ASEM se tient le 22 juin à Hanoï, à la fois par visioconférence et en présentiel.

Placé sur le thème « ASEM à 25 ans - renforcer le partenariat Asie-Europe dans un monde en transformation », ce dialogue est l'occasion pour les membres de discuter des orientations et de la vision de la coopération Asie-Europe dans la nouvelle période, contribuant à promouvoir la coopération au sein de l’ASEM, notamment dans le contexte de COVID-19.

La 9e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEM au Vietnam en 2009. Photo : VNA

L'organisation de ce dialogue politique de haut niveau est une initiative du Vietnam. Le dialogue comprend trois activités principales : la séance d'ouverture avec la participation de ministres et deux sessions thématiques : « L'Asie et l'Europe dans un monde en réinitialisation » et « Façonner une vision pour un partenariat Asie-Europe plus fort ».

Le Vietnam a rejoint l'ASEM en 1996 en tant que membre fondateur. Ces 25 dernières années, le Vietnam a toujours été un membre actif, dynamique et responsable, apportant des contributions significatives au développement de l'ASEM (Dialogue Asie-Europe).

Le Vietnam est l'un des membres fondateurs de l'ASEM. Photo : VNA

Le Vietnam a participé à l’approbation de nombreux documents et décisions importants de l'ASEM, dont la "Déclaration de Hanoï sur un partenariat économique plus étroit entre les membres de l'ASEM" en 2004.

Le Vietnam a accueilli le Sommet de l'ASEM en 2004 et la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEM en 2009.

Le Vietnam est membre de cinq groupes de coopération spécialisés sur la gestion de l'eau, la réponse aux intempéries naturelles, la formation professionnelle, l’éducation et le développement des ressources humaines, la connectivité technologique.

Le Vietnam est le pays initiateur et maintient le premier mécanisme de coopération de l'ASEM concernant un dialogue sur le développement durable, dont l'accent est mis sur la gestion durable des ressources en eau, la coopération des sous-régions du Mékong et du Danube, contribuant à porter la coopération de la sous-région du Mékong au niveau interrégional depuis 2011.

Le Vietnam est considéré comme l'un des membres actifs en matière de proposition et promotion de nouveaux contenus de coopération. Le pays a coparrainé près de 60 initiatives dans divers domaines. Via les initiatives de coopération, le Vietnam et les autres membres de l'ASEM ont promu la paix, la sécurité et la stabilité, résolu des problèmes urgents.

Le dialogue de haut niveau sur la promotion de l’autonomisation économique des femmes dans le contexte de pandémie de COVID-19en 2020. Photo : VNA

En décembre 2019, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh a présenté, lors de la 14e réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEM en Espagne, une initiative portant sur l’organisation d’un dialogue de haut niveau sur la promotion de l’autonomisation économique des femmes dans le contexte de pandémie de COVID-19. Ce dialogue s'est ensuite tenu à Hanoï en octobre 2020. L’événement était l'une des activités les plus importantes de l'ASEM en 2020.

Sur la base de la coopération de l'ASEM, les relations bilatérales entre le Vietnam et les autres membres de l'ASEM se sont renforcées. En effet, 23 des 30 partenaires stratégiques et intégraux du Vietnam sont des membres de l’ASEM, représentant 70 % des investissements étrangers directs, 70 % du commerce extérieur et 80 % des arrivées touristiques internationales du Vietnam. En outre, 15 des 17 accords de libre-échange que le Vietnam a signés ou est en train de négocier, voient la participation d’autres membres de l’ASEM.

Dans les temps à venir, le Vietnam continuera d'oeuvrer ensemble avec les autres membres de l'ASEM pour porter la coopération du Dialogue à une nouvelle hauteur, pour un développement prospère des deux continents et du monde entier.

Le Dialogue Asie-Europe a vu le jour le 1er mars 1996 à Bangkok, en Thaïlande. L'ASEM compte actuellement 53 membres, dont 21 pays asiatiques, 30 pays européens, le Secrétariat de l'ASEAN et la Commission européenne.

Les activités de dialogue et de coopération de l'ASEM sont menées sur trois piliers principaux : le dialogue politico-sécuritaire, la coopération économique et financière, la coopération socioculturelle et d'autres domaines.-VNA