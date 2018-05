Des délégués participant à la conférence sur l’éducation mondiale « Going Global ». Photo: http://voh.com.vn/



Hanoï (VNA) - Lors de la conférence sur l'éducation mondiale "Going Global 2018" tenue en Malaisie, un rapport intitulé "The Shape of Global Higher Education" a apprécié l'enseignement supérieur du Vietnam.

Selon ce rapport, bien que le Vietnam ne possède pas le plus grand système d'enseignement supérieur dans l'ASEAN (Association des Nations de l'Asie du Sud-Est), il figure parmi les pays dont les systèmes sont les plus développés dans les principaux domaines. Et ce résultat est dû au grand intérêt que le gouvernement vietnamien accorde à l'enseignement supérieur.

Le Vietnam se classe troisième derrière la Malaisie et la Thaïlande en termes d'ouverture du système d'enseignement supérieur. Il est également l'un des deux pays de la région qui ont atteint un niveau «très élevé» en matière de reconnaissance des diplômes internationaux et d'indice concernant l'évaluation du cadre d'assurance qualité.

Le rapport "The Shape of Global Higher Education" est la 3e publication d'une série de rapports qui a pour objet de renforcer les connaissances et la compréhension sur l'enseignement supérieur de divers pays. Cette année, il se concentre sur les 10 pays membres de l'ASEAN : Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Brunei, Indonésie, Cambodge, Philippines, Singapour, Myanmar et Laos. -VNA