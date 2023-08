Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - À l'occasion du 56e anniversaire de la fondation de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) (le 8 août 2023), le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a écrit un article intitulé "ASEAN : Epicentre de la paix, de la coopération, du développement'' pour passer en revue les développements du bloc ces derniers temps, l'avenir de l'Association, ainsi que les contributions du Vietnam à la croissance de cette organisation régionale.

Selon l'article, fondée dans le contexte de la transformation de l'Asie du Sud-Est, confrontée à d'innombrables défis, l'ASEAN comprend mieux la valeur d'un environnement pacifique, sûr et stable.

Les normes de conduite établies par l'ASEAN ont contribué à façonner et à diriger des relations de coopération vers l'objectif de paix, de stabilité et de prospérité commune. Le Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC) témoigne clairement des efforts du bloc. À ce jour, le TAC avec 51 pays participants est devenu un document fondamental et la base des relations et des comportements entre les pays de la région.

Un autre exemple est la mise en œuvre de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et les négociations en cours sur un code de conduite en Mer Orientale (COC). Il s'agit des efforts de l'ASEAN pour faire de la Mer Orientale une zone maritime de paix, de coopération et de développement durable, ainsi que pour construire une culture de consultation et de dialogue, selon Bui Thanh Son.

Dès le début de sa création, l'ASEAN a fait de l'économie et du commerce le fondement et le moteur de la coopération régionale. Le développement des liens économiques et commerciaux a été marqué par la création de la zone de libre-échange de l'ASEAN (AFTA) en 1992 et les efforts visant à libéraliser le flux des échanges de biens, de services et d'investissements.

L'adoption d'accords de libre-échange entre l'ASEAN et de nombreuses grandes économies du monde et l'entrée en vigueur du Partenariat économique global régional (RCEP) le 1er janvier 2022 sont des contributions concrètes de l'ASEAN pour un système commercial multilatéral, ouvert et transparent dans la région et le monde.



Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son assiste à la session plénière de l'AMM-56. Photo: VNA

Au milieu des couleurs sombres de la situation économique mondiale, l'ASEAN est un point lumineux pour la croissance et une destination d'investissement attrayante. Sa croissance devrait atteindre 4,7 % en 2023 et 5 % en 2024, dépassant largement la moyenne mondiale. L'année dernière, les échanges commerciaux du bloc ont augmenté de près de 15 % pour atteindre 3.800 milliards de dollars, tandis que les investissements directs étrangers (IDE) ont augmenté de 5,5 % pour atteindre près de 225 milliards de dollars.

Face aux grandes tendances mondiales, l'ASEAN a rapidement ajusté son approche et stimulé l'innovation et la créativité dans les méthodes et contenus de coopération vers des orientations vertes, propres et durables et en même temps recherché et élargi la coopération dans de nouveaux domaines potentiels.

Concernant la présence du Vietnam dans l'ASEAN, le ministre des Affaires étrangères a déclaré que le Vietnam avait rejoint le bloc au début de son oeuvre de Renouveau et d'intégration. Le voyage de près de 30 ans a démontré la politique constante du pays de toujours faire des efforts et de contribuer de son mieux pour une ASEAN unie et en plein développement.

Les initiatives du Vietnam, en particulier à travers ses mandats de présidence de l'ASEAN en 1998, 2010 et 2020, ont laissé des héritages précieux pour le bloc, créant une dynamique pour promouvoir le processus de construction de la communauté de l'ASEAN.

Bui Thanh Son a cité le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, disant que le Vietnam s'engage à prendre soin de tout cœur de la durabilité de la maison commune de l'ASEAN, et que la coopération et la connectivité de l'Association sont une priorité absolue et un choix stratégique de la nation.



Le Vietnam s'engage à travailler avec d'autres pays membres pour concrétiser une aspiration à une ASEAN en pleine transformation, qui est véritablement l'épicentre de la paix, de la coopération et du développement, a ajouté le chef de la diplomatie vietnamien.- VNA