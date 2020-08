Photo d'illustration : AFP



Hanoï (VNA) – En tant que président de l’ASEAN en 2020, le Vietnam est sur le point de finaliser les préparatifs de la 53e conférence des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN et événements connexes, prévus en septembre 2020.



C’est ce qu’a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, lors de la conférence de presse périodique donnée le 6 août à Hanoï.



En réponse à des questions concernant l’organisation de la 53e conférence des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN (AMM 53) et événements connexes, elle a affirmé que les informations détaillées seraient mises à jour dans les temps à venir.



S'agissant du Fonds de réponse au COVID-19 de l’ASEAN et du cas des Philippines après que le président philippin Rodrigo Duterte avait annoncé que son gouvernement n’avait plus d’argent pour assister les gens, Le Thi Thu Hang a dit que le Fonds de réponse au COVID-19 de l’ASEAN observait les procédures de l’ASEAN et que les pays membres pouvaient en demander une utilisation pour lutter contre le COVID-19 selon l’objectif du Fonds. -VNA