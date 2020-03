Différents types de gâteaux traditionnels du Sud. Photo: Internet

Can Tho (VNA) - Dans le contexte de propagation de l’épidémie d’infection respiratoire aiguë causée par le SARS-CoV-2 (COVID-19), les autorités de la ville de Can Tho, dans le delta du Mékong, ont décidé d’arrêter d'organiser le Festival des gâteaux traditionnels du Sud 2020.

Organisé par les ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, et des Affaires étrangères, en collaboration avec les autorités de Can Tho, le Festival des gâteaux traditionnels du Sud est annuellement organisé dans la ville de Cân Tho depuis 2012.

Il a pour but de valoriser la gastronomie traditionnelle du Sud, en présentant les gâteaux traditionnels aux touristes vietnamiens et étrangers.

Traditionnellement, le Festival est tenu en avril à l’occasion de la Fête des rois fondateurs Hung. -VNA