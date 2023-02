Symbole de Paramount Network. Photo: Capture d'écran



Hanoï (VNA) - Deux chaînes de télévision étrangères se sont vu retirer leur licence au Vietnam, selon l'Autorité de la radiodiffusion et de l'information électronique relevant du ministère de l'Information et de la Communication.

Il s'agit de Paramount Network et Baby First. Paramount Network projette principalement des courts métrages, des séries télévisées... tandis que Baby First diffuse des programmes de divertissement et d'éducation pour les enfants.



Ainsi, à ce jour, il y a seulement 55 chaînes de télévision étrangères autorisées à diffuser sur les services de radio- télévision payants du Vietnam. -VNA