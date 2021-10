Trajectoire du typhon Kompasu, le 12 octobre, à 16h00. Photo : NCHMF

Hanoi (VNA) – Après le passage du typhon Lionrock, le Vietnam se préparait mercredi 12 octobre à l’arrivée du typhon Kompasu, une tempête tropicale violente avec des vents pouvant atteindre 117 km/h et des pluies torrentielles.

La 8e tempête de l’année devrait toucher plusieurs provinces côtières allant de Quang Ninh (Nord) à Quang Binh (Centre) dans la nuit du 13 au 14 octobre, a fait savoir le Comité national de pilotage de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles lors d’une réunion.

L’événement a également réuni en ligne les responsables des provinces de Thanh Hoa, Hà Tinh, Nghê An, Quang Binh, Quang Tri et Thua Thiên-Huê qui devraient être affectées par le typhon.

Le vice-Premier ministre Lê Van Thành lors de la réunion, le 12 octobre. Photo : VNA

Le vice-Premier ministre Lê Van Thành a rappelé la nécessité de ramener les bateaux vers les lieux sûrs et d’évacuer les habitants des zones à haut risque tout en respectant les mesures de prévention contre le Sars-CoV-2.

Les provinces et les villes doivent suivre de près les bulletins météo pour fournir des instructions opportunes et régulières aux populations pour prévenir et minimiser les pertes éventuelles, a indiqué le comité.

Elles sont appelées à préparer des plans de prévention et de lutte contre les inondations, les crues et les glissements de terrain, à renforcer l’information et la sensibilisation aux mesures de protection. - VNA