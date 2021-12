Dans le Centre de recherche sur les maladies infectieuses de l'Université nationale du Vietnam, Hô Chi Minh-Ville.

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Un centre de recherche sur les maladies infectieuses relevant de l’Université nationale du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville vient d’être mis en place dans les efforts de soutien à la prévention et la lutte contre le COVID-19.

L'Université nationale du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville (UNV-HCMV) a récemment accordé à son membre l’Université internationale l’autorisation d'établir et d'exploiter le Centre de recherche sur les maladies infectieuses (RCID) sur le campus universitaire.



Selon le directeur de la VNUHCM, Vu Hai Quân, l'Université internationale sera responsable du développement et du fonctionnement du RCID, avec l'objectif à long terme de mener des recherches approfondies et de publier des revues à l'échelle mondiale spécialisées dans les maladies infectieuses chez l'homme et les animaux.

Dans la première phase, le RCID s'est concentré sur la résolution du problème : collecte d'échantillons liés au COVID-19, séquençage et analyse des variantes du SARS-CoV-2 au Vietnam.



Le développement de kits de tests diagnostiques est également l'un des axes de recherche prioritaires du RCID. La prochaine étape consiste à rechercher une technologie moderne dans le développement de vaccins.



"Le centre joue un rôle important en tant que plaque tournante technologique où les start-ups et les entreprises technologiques viennent pour des transferts de technologie et une collaboration sur des projets de production pilotes", a-t-il ajouté.



Le centre est destiné à dispenser une formation à la fois aux chercheurs sur place et à ceux qui travaillent à l'étranger, en les sensibilisant et en les aidant à mieux comprendre les maladies infectieuses.



Le Dr. Trân Tiên Khoa, recteur de l'Université internationale, a déclaré lors de la réunion que le RCID attirera une coopération dans plusieurs domaines, des investissements étrangers directs et des capitaux nationaux.



''Ce centre est le premier au Vietnam à jeter les bases d'un apprentissage approfondi sur les maladies infectieuses'', a fait remarquer le Dr. Khoa. -CVN/VNA