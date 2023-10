Il s’est déclaré convaincu que cet accord sera un levier pour promouvoir la croissance des échanges commerciaux entre le Vietnam et le Royaume-Uni dans les temps à venir. A côté de la coopération économique et commerciale, Vu Hai Ha a espéré que le Royaume-Uni continuerait à soutenir le Vietnam dans la construction d'institutions et de politiques, la formation de ressources humaines et le transfert de technologie au cours du processus de transition verte et de développement durable ; à renforcer la coopération dans le domaine de l’éducation et de la formation, y compris une coopération conjointe en matière de formation avec des universités écossaises.En outre, les deux parties continuent de promouvoir l'échange de délégations à tous les niveaux ; de déployer efficacement les mécanismes de coopération entre les deux pays. Elles vont se coordonner étroitement et se soutenir dans les forums multilatéraux, promouvoir la coopération en matière de commerce et d'investissement, encourager les entreprises britanniques à accroître leurs investissements au Vietnam.Concernant les relations parlementaires bilatérales, Vu Hai Ha a souligné que les deux parties maintenaient les échanges de délégations à tous les niveaux, des contacts et des consultations dans les forums parlementaires multilatéraux, notamment au sein de l'Union interparlementaire (UIP), de la conférence de partenariat parlementaire Asie-Europe (ASEP). Elles ont créé le Groupe de députés d'amitié bilatérale et mis en œuvre de nombreuses activités contribuant activement au renforcement des relations entre les deux pays et les deux organes législatifs.Le Vietnam a souhaité que via la diplomatie parlementaire, les deux parties continuerait à promouvoir une confiance politique, les échanges entre les peuples ; à élargir et à améliorer l'efficacité de la coopération dans tous les domaines et à partager l'expérience dans l’élaboration de politiques pour favoriser la reprise économique après la pandémie de COVID-19, la croissance verte et le partage des questions régionales et internationales d’intérêt commun.De son côté, Alister Jack a souhaité que les deux parties promeuvent davantage la coopération bilatérale dans les domaines économique et commercial, contribuant ainsi à approfondir le partenariat stratégique Vietnam-Royaume-Uni.Enfin, il a souhaité que le Vietnam continue à éliminer les obstacles institutionnels et à favoriser les entreprises britanniques à investir et à faire des affaires au Vietnam. –VNA