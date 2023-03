Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a signé le 6 mars la décision 174/QD-TTg approuvant le plan général sur le bassin du Mékong pour la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2050.Les objectifs du Plan sont d'assurer la sécurité de l'eau dans le bassin et de répondre à la demande en eau pour la vie quotidienne des populations, le développement socio-économique, la garantie de la défense nationale et de la sécurité, ainsi que la protection de l'environnement.D’ici 2030, 100 % des postes de contrôle des flux transfrontaliers seront contrôlés automatiquement et en ligne et 100 % des eaux usées urbaines seront traitées conformément aux normes nationales avant d'être rejetées dans les systèmes d'assainissement publics...

Canal de Xa No, ville de Vi Thanh, province de Hau Giang. Photo: VNA

Le Plan vise également à édifier une base de données et d'informations sur les ressources en eau et la connecter au système d’information sur les ressources naturelles et l'environnement, à construire de nouveaux ouvrages de stockage d'eau, à améliorer la capacité de stockage d'eau des étangs, lacs et zones basses existants, à examiner et ajuster le processus de fonctionnement du réseau d'irrigation pour assurer le débit, à élaborer des plans, feuilles de route sur l’investissement et la construction d'ouvrages d'approvisionnement en eau de secours en cas d'incidents de pollution de l'eau, sécheresse, pénurie d'eau, intrusion d'eau salée...-VNA