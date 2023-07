Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a signé le 18 juillet une décision approuvant la planification des infrastructures pour les réserves nationales d’essence, de pétrole et de gaz pour la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2050.



L'objectif est de développer un système d'infrastructures pour les réserves nationales d’essence, de pétrole et de gaz, y compris les réserves stratégiques, les réserves de production, les réserves commerciales, répondant aux exigences économiques, techniques et environnementales, et contribuant à assurer des approvisionnements suffisants, sûrs et continus pour le développement socio-économique, la défense et la sécurité nationales.



La planification vise également à garantir que la capacité de stockage de pétrole brut, d’essence et de produits pétroliers à l'échelle nationale atteint de 75 à 80 jours d'importations nettes; et que la capacité de stockage de gaz répond à la demande du marché national et des secteurs de l’énergie et de l’industrie.-VNA