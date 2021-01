La vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh et des femmes délégués participant au 13e Congrès national du Parti. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Sous la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV) et grâce à la création de conditions propices par le gouvernement, les femmes vietnamiennes ont contribué aux réalisations de réforme et de développement du pays. Les femmes sont de plus en plus confiantes et actives dans les activités sociales.

Répondant au correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), la présidente de l’Union des femmes vietnamiennes, Ha Thi Nga, a déclaré que le travail lié aux femmes bénéficiait toujours d’une attention particulière du Parti et de l’Etat. Le rôle des femmes dans tous les domaines de la société est de plus en plus reconnu.

En effet, ces cinq dernières années, de nombreux indices d'égalité des sexes du Vietnam se sont considérablement améliorés. Le Vietnam se classe 6e parmi les pays ayant la plus forte proportion de femmes entrepreneurs et est le seul représentant asiatique dans le Top 10 du monde. L'espérance de vie moyenne des femmes vietnamiennes est de 76,3 ans contre 72 ans dans le monde. La proportion de femmes députées est de 27,1%, supérieure à la moyenne mondiale de 23,4% et de 18,6% en Asie, a-t-elle fait savoir.

Mme Ha Thi Nga, présidente de l’Union des femmes vietnamiennes. Photo: VNA



Elle a également affirmé que "la sécurité des femmes et des enfants", thème choisi et mis en œuvre par l'Union des femmes vietnamiennes depuis 2019, sera poursuivi ces prochaines années en vue de promouvoir le rôle des femmes.

Les femmes de tout le pays espèrent que le Parti prendra des préconisations et politiques pour résoudre les problèmes auxquels les femmes et aux enfants sont confrontés, dont créer de conditions favorables permettant aux femmes dans toutes les régions et toutes les positions d’avoir l’opportunité de contribuer davantage à l’avenir du Vietnam. -VNA