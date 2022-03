Hanoï (VNA) - Le Département de la santé maternelle et infantile du ministère de la Santé et l’UNFPA ont officiellement présenté le 18 mars l’application mobile “Mẹ Con Vui Khỏe” (MCH247).



Grâce à cette application, les mères vietnamiennes, notamment celles issues des ethnies minoritaires vivant dans des zones rurales reculées, peuvent désormais accéder à des informations et services liés à la santé reproductive et sexuelle, où qu’elles soient.



L’application a été développée grâce à une assistance technique de l’UNFPA (Fonds des Nations unies pour la population), du Centre d'initiatives créatives en santé et population (CCIHP), et à un financement du gouvernement japonais.



Cette application de soins de santé à distance a été expérimentée dans les provinces de Bac Ninh, Hoa Binh, Son La, Bac Kan et sera généralisée dans d’autres localités, notamment les zones peuplées de minorités ethniques et de travailleurs migrants.



Selon Tran Dang Khoa, vice-directeur du Département de la santé maternelle et infantile, l'application agit comme un pont virtuel pour aider les agents de santé dont les sages-femmes des villages à fournir des informations et des services complets sur la santé reproductive et sexuelle. L'application est particulièrement utile pendant la pandémie de COVID-19 du fait des restrictions de déplacement, ou pendant d'autres situations de crise humanitaire.



Naomi Kitahara, représentante de l’UNFPA au Vietnam, a affirmé l'engagement de son Fonds à continuer à soutenir le ministère de la Santé dans la gestion de l'application MCH 247 afin que tous les citoyens puissent y accéder, contribuant ainsi à la réalisation de l'objectif d'"aucun décès maternel dû à des causes évitables". -VNA