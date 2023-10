Photo : nongnghiep.vn



Hanoï (VNA) - Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, en coordination avec le Département américain de l'Agriculture des États-Unis et l'Association asiatique CropLife, a organisé le 18 octobre à Hanoï le Forum intitulé "Application des sciences et technologies et de l'innovation vers le développement durable de l'agriculture".

Les participants ont donné un aperçu sur l'application des sciences et technologies et de l'innovation dans le secteur agricole au Vietnam et dans le monde ; discuté des problèmes et des défis qui se posent dans la recherche, le transfert des avancées techniques et de l'innovation vers le développement agricole durable et identifié les priorités et les orientations de la recherche et de l'application des sciences et technologies au Vietnam. Ils ont proposé des solutions pour promouvoir le processus de recherche, de transfert et de coopération public-privé pour partager les bénéfices des activités de recherche, d'application des sciences et technologies et de l'innovation...

S'exprimant à l'ouverture du forum, le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural Phung Duc Tien a affirmé : "Le Vietnam oriente son développement pour devenir un pays qui produit et fournit des aliments avec transparence, responsabilité et durabilité. En conséquence, le Vietnam transformera son système alimentaire vers un système alimentaire "vert", à faibles émissions et durable, en promouvant le développement et l'application des sciences et technologies, de l'innovation dans l'industrie agricole, en élargissant le modèle de partenariat public-privé et aussi en promouvant l'application de la technologie numérique dans chaînes de valeur agricoles.

Forum sur l'application des sciences et technologies et de l'innovation vers le développement durable de l'agriculture. Photo : nhandan.vn



Au cours des neuf premiers mois de 2023, les exportations agricoles, sylvicoles et aquatiques ont atteint 38,48 milliards de dollars, dont 19,54 milliards de dollars en provenance de la culture, ce qui représente environ 50,8 % de la valeur des exportations du secteur de l’agriculture. Pour parvenir aux succès ci-dessus, il faut mentionner l’énorme contribution des sciences et technologies. Selon les estimations, les sciences et technologies ont contribué à hauteur de plus de 35 % au succès de la production agricole du pays.

Présent au forum, Ralph Bean, conseiller agricole à l'ambassade des États-Unis au Vietnam, a estimé que le potentiel de la biotechnologie dans l'agriculture est énorme. La biotechnologie fournit à l'agriculture des outils efficaces pour développer des cultures capables de s'adapter au changement climatique, des produits à plus forte teneur nutritionnelle et capables de surmonter les problèmes environnementaux, ce qui contribue à augmenter la production alimentaire.

Dans le cadre du forum, le Département des sciences, des technologies et de l'environnement (ministère de l'Agriculture et du Développement rural) et l'Association asiatique CropLife ont signé un protocole d'accord sur la coopération dans la promotion de la recherche et de l'application des solutions et des technologies avancées pour la période 2023-2030. -VNA