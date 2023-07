Photo : baotainguyenmoitruong.vn

Hanoï (VNA) - L’Association des engrais du Vietnam (AEV) vient d’organiser dans la province de Ca Mau (extrême-sud) une conférence placée sur le thème « Le secteur d’engrais avec le changement climatique et l'agriculture verte». Lors de cet événement, les participants ont proposé des solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et promouvoir le développement de l'agriculture verte.



S'exprimant à la conférence, Phung Ha, secrétaire général et vice-président de l’AEV, a déclaré que la production agricole mondiale diminuerait de 50% si aucun engrais n'était utilisé. Cependant, environ 2,5% du volume total des émissions de gaz à effet de serre sont liés aux engrais. Par conséquent, pour réduire les émissions lors de la production, les fabricants d'engrais ont pris de nombreuses mesures pour réduire considérablement les émissions de carbone lors de la production et améliorer l'efficacité de l’utilisation énergétique.





Parallèlement à la production, l'utilisation juste des engrais est également une solution efficace pour réduire les émissions. En outre, le remplacement des engrais synthétiques par du fumier est capable de réduire les émissions de 10 % et 20% voire plus. En outre, l'utilisation de la méthode de microdosage contribue également à réduire la quantité d'engrais utilisée, réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre, a remarqué Phung Ha.



Partageant les solutions mises en œuvre par la compagnie par actions d’engrais PetroVietnam Ca Mau (PetroVietnam Ca Mau Fertilizer Joint Stock Company-PVCFC), Le Hoang Kiet, représentant de PVCFC a précisé que la compagnie donnait la priorité à l'investissement et au développement, conformément à la tendance de la production verte durable, en réduisant la quantité d'engrais chimiques utilisés aux champs pour atteindre l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La PVCFC est en train d’étudier des technologies et des solutions d'économie d'énergie, en se concentrant sur l'optimisation de l'efficacité de l'utilisation des matières premières de l'usine d'engrais azotés, contribuant à l'application de la technologie verte dans la chaîne de production disponible de l'usine.



Par ailleurs, la PVCFC étudie des technologies de production et mène des études de faisabilité sur des projets de production de gaz industriels (azote, argon, hydrogène vert) et de CO2 dans l'industrie agroalimentaire.



Avec ces solutions, la PVCFC s'est vu décerner le titre de « Top des 10% des usines les moins consommatrices d'énergie au monde» par la firme d'ingénierie danoise spécialisée dans les catalyseurs Haldor Topsoe.



Lors de la conférence, un représentant de la société d'engrais et de produits chimiques Lam Thao a partagé : "Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, la société est en train de mener des recherches, des tests et demande une licence pour une liste des engrais à être utilisés au Vietnam et de commercialiser de nombreux nouveaux produits d'engrais de haute qualité, en conformité avec les technologies propre et respectueuse de l'environnement.



Pour rappel, lors de la COP26, le Vietnam s'est engagé avec 150 pays du monde entier pour ramener les émissions nettes à "zéro" d'ici 2050. Par conséquent, un changement drastique dans la prise de conscience sur la production et l'utilisation des engrais contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre et vers une agriculture plus verte, a conclu Phung Ha. -VNA