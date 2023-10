Avec l'escalade de la violence entre le Hamas et Israël, le nombre de victimes a augmenté, avec de nombreux civils tués, blessés et portés disparus. Photo: VNA Avec l'escalade de la violence entre le Hamas et Israël, le nombre de victimes a augmenté, avec de nombreux civils tués, blessés et portés disparus. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – L'ambassadeur du Vietnam en Israël, Ly Duc Trung, a appelé le 12 octobre à la création de groupes de travail au sein de la communauté vietnamienne en Israël pour se soutenir mutuellement dans le conflit actuel.

Dans une lettre envoyée aux Vietnamiens vivant, travaillant et étudiant en Israël, l'ambassadeur a souligné l'escalade de la violence entre le Hamas et Israël et ses évolutions complexes et imprévisibles. En peu de temps, le nombre de victimes a augmenté, avec de nombreux civils tués, blessés et portés disparus, a-t-il indiqué, ajoutant que la vie matérielle et spirituelle ainsi que les activités quotidiennes des habitants de nombreux endroits ont été gravement affectées.

C’est pourquoi le diplomate a transmis les salutations du personnel de l’ambassade et des gens du pays à la communauté vietnamienne en Israël. Il a déclaré que l'ambassade avait étroitement coordonné avec les ministères et services compétents, tant au pays qu'en Israël, la protection des citoyens, garantissant la sécurité et la sûreté de la vie et des biens de la communauté vietnamienne là-bas.

Ly Duc Trung espère que le conflit prendra bientôt fin, afin que personne n'ait à subir davantage de souffrances et de pertes de la guerre. Comme les Vietnamiens résident dans différentes régions d’Israël, les groupes de travail fourniront des informations au comité directeur des réponses d’urgence de l’ambassade afin de donner des directives spécifiques si nécessaire, a-t-il déclaré.

Environ 500 Vietnamiens vivent et travaillent en Israël, principalement dans les grandes villes. En outre, des centaines d’étudiants vietnamiens viennent étudier chaque année dans ce pays. -VNA