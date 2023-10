Vaccination pour la lutte contre la pandémie de COVID-19. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a signé la décision No 1269/QD-TTg supprimant certains documents liés à la prévention et à la lutte contre la pandémie de COVID-19 publiés par le Comité directeur national pour la prévention et la lutte contre le COVID-19 et le Premier ministre.

La décision No 1269/QD-TTg précise clairement l’annulation de la décision No 447/QD-TTg du 1er avril 2020 du Premier ministre se déclarant la pandémie de COVID-19 et aussi 20 autres décisions du Comité directeur national pour la prévention et la lutte contre le COVID-19 et 13 documents du Comité directeur national pour la prévention et la lutte contre le COVID-19.

En outre, la décision 1269/QD-TTg supprime également quatre dépêches officielles du Comité directeur national pour la prévention et la lutte contre le COVID-19, huit directives et trois décisions du Premier ministre.

Les premiers cas de COVID-19 ont été signalés fin décembre 2019 à Wuhan, en Chine. Au Vietnam, le premier cas a été découvert le 23 janvier 2020. Avec la participation de l'ensemble du système politique, de tout le Parti, de toute armée, de tout le peuple, et la mise en œuvre drastique et synchrone des solutions anti-épidémiques appropriées, la pandémie est efficacement maîtrisée. Le 20 octobre 2023, le COVID-19 a été officiellement classé du groupe A au groupe B au Vietnam.

Les résultats obtenus dans la prévention et la lutte contre la pandémie de COVID-19 ont apporté une contribution importante et créé des conditions favorables à la reprise socio-économique. -VNA