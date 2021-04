Des fragments de céramique, principalement issus de l'époque de Le Mac, découverts par des archéologues. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'Institut d'études sur la Citadelle impériale relevant de l’Académie vietnamienne des sciences sociales (VASS) a annoné le 18 avril, à l'occasion du 10e anniversaire de sa fondation (28 avril 2011-2021), des réalisations exceptionnelles dans ses études archéologiques.

Le directeur de l’Institut, Bui Minh Tri, a particulièrement insisté sur la mise en œuvre du projet de révision, d’étude et d’évaluation des valeurs et d’élaboration d’un dossier scientifique de la Citadelle impériale de Thang Long, et du projet de fouille à Nen Chua dans la province méridionale de Kien Giang, qui fait partie du projet de recherche sur les sites archéologiques d'Oc Eo - Ba The et de Nen Chua.

Citadelle impériale de Thang Long. Photo: Internet

De plus, grâce à des découvertes archéologiques souterraines au 18 rue Hoang Dieu (2002-2004) et dans la zone de construction du bâtiment l'Assemblée nationale à Hanoï (2008-2009), les scientifiques ont trouvé une série de traces dévoilant l'histoire de la construction de la capitale Thang Long sous la dynastie des Ly (du 11e au 13e siècles).

Cet événement est considéré comme la découverte archéologique la plus importante jamais réalisée au Vietnam. La citadelle de Thang Long a ensuite été inscrite par l'UNESCO au patrimoine culturel mondial en octobre 2010.

En outre, la fouille du palais de Lo Giang dans la province de Thai Binh (Nord) au cours de la période 2014-2017 a fourni de nombreux documents rares sur l'art architectural sous la dynastie des Tran (du 13e au 14e siècle). -VNA