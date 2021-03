Le député de Hanoi, Hoang Van Cuong, lors de la 11e session de la 14e législature de l'Assemblée nationale. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Poursuivant l'ordre du jour de travail de la 11e session, le matin du 29 mars, l'Assemblée nationale a discuté des rapports de travail pour le mandat 2016-2021 du président de la République et du gouvernement.

Les législateurs ont estimé que la transformation numérique de l'appareil d'État ouvrirait la voie à la transition d'un gouvernement de gestion à un gouvernement au service, créant ainsi une percée dans la gestion.

Le député de Hanoi, Hoang Van Cuong, a déclaré que le mandat 2016-2021 avait été un succès pour le Vietnam à tous égards, avec une bonne croissance du PIB, une macro-économie stable, des conditions de vie améliorées et une échelle économique nationale croissante, devenant l'un des 40 plus importantes économies du monde.

La cote de crédit nationale est de «BB» avec une perspective stable, et la valeur de la marque nationale a augmenté de 29%, parmi les plus fortes augmentations au monde, a-t-il noté, ajoutant que le Vietnam était également considéré comme une destination sûre et attrayante par les investisseurs internationaux.

Le succès du gouvernement dans le contrôle des créances douteuses pendant le mandat a fourni des conditions favorables pour le gouvernement dans le prochain mandat pour augmenter les ressources d'investissement.

Il a souligné que la balance commerciale est désormais excédentaire à hauteur de près de 20 milliards de dollars, tandis que les réserves de devises étrangères sont passées à 100 milliards de dollars, démontrant le succès du pays dans l’intégration économique internationale.

Une séance de la 11e session de la 14e législature de l'Assemblée nationale. Photo: VNA

Le député Luu Binh Nhuong de la province de Bên Tre dans le delta du Mékong, quant à lui, a souligné des lacunes dans ce mandat, notamment un certain nombre de projets de loi de mauvaise qualité soumis à l'Assemblée nationale.

Dans le prochain mandat, Luu Binh Nhuong a suggéré que le gouvernement se concentre davantage sur la vulgarisation des lois et le maintien de la discipline dans l'élaboration et l'application des lois, tout en renforçant les inspections sur l'application des lois.

Le gouvernement doit également continuer à accélérer les réformes administratives et à réduire les procédures qui sèment la confusion parmi les entreprises et les habitants ou créent des lacunes qui peuvent être exploitées à des fins de corruption.

Il a suggéré au gouvernement d’intensifier sa direction dans la protection de l’environnement, notamment dans la mise en œuvre du projet de plantation d’un milliard d’arbres ainsi que de veiller à la construction d’une zone urbaine le long des rives du fleuve Rouge et de zones de drainage des inondations.

Il a également suggéré au gouvernement d’accorder une attention particulière au développement agricole pour faire du Vietnam une puissance agricole.

Le député a également proposé que le gouvernement et le Premier ministre renforcent davantage les relations avec l'AN en lançant, en examinant, en ajustant et en décidant des politiques, ainsi qu’en contrôlant l'application des lois. -VNA