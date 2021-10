Hanoi (VNA) - Poursuivant le programme de travail de la 2e session de la 15e Assemblée nationale, jeudi matin, 21 octobre, les députés de l'AN ont discuté en groupe sur le résultats de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique en 2021, le plan de développement socio-économique prévu en 2022, le rapport sur la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19 et la mise en œuvre de la résolution n° 30/2021/QH15 sur la première session de la 15e AN.

Photo d'illustration : VNA

Les députés ont également discuté de la réalisation du budget de l'État en 2021, des prévisions budgétaires, du plan d'allocation du budget central en 2022 et du plan budgétaire et financier triennal de l'État pour la période 2022-2024.

Panorama de la réunion. Photo : VNA

Ils ont suggéré que le gouvernement et les autorités à tous les niveaux évaluent l'impact, surmontent les limites, ne soient pas subjectifs dans la prévention et le contrôle des épidémies, et promulguent bientôt un programme directeur sur la relance et le développement socioéconomique.

Le président de l'AN Vuong Dinh Hue a demandé au gouvernement, aux ministères, secteurs et localités d’avoir une évaluation complète de l'impact socio-économique de l'épidémie comme base pour l'élaboration de stratégies et de plans sur la prévention, la lutte et une adaptation sûre et flexible à l'épidémie de COVID-19, ainsi que la promulgation de politiques socio-économiques .

Le président de l'AN Vuong Dinh Hue. Photo : VNA

Il a déclaré que la stratégie et le plan directeur de prévention, de contrôle et d'adaptation sûre et flexible à l'épidémie avaient été discutés lors du 4e Plénum du Comité central (CC) du PCV. Cette fois, l'AN continuera à discuter, mais tous se sont accordés sur la nécessité d'une nouvelle réflexion comme dans le discours du Secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong lors du dernier Plénum du CC du PCV, dont une adaptation sûre, flexible et efficace aux épidémies.

Selon le chef de l’organe législatif, le programme directeur de relance socio-économique doit s'accompagner de l'ajustement des politiques fiscales et monétaires et de leur coordination pour servir le programme global de relance et de développement économique. - VNA