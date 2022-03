L' accusé e Le Thi Kim Phi. Photo: VNA

An Giang (VNA) - Le Tribunal populaire de la province d'An Giang (Sud) a condamné mercredi 16 mars en première instance une femme née en 1959, à six ans de prison pour ses actes subversifs contre l'administration populaire.

Selon l'acte d’accusation du Parquet populaire de la province d'An Giang, en septembre 2020, Lê Thị Kim Phi domociliée dans le quartier de My Binh, ville de Long Xuyen, province d'An Giang, avait utilisé son compte Facebook pour contacter des membres du soi-disant "Chinh phu quoc gia Viet Nam lam thoi" (gouvernement national provisoire du Vietnam), une organisation terroriste basée à l'étranger et dirigée par Dao Minh Quan.

Le Thi Kim Phi surveillait, commentait, aimait, partageait régulièrement des articles, des clips vidéo, des images ayant des contenus opposables au Parti et à l'Etat de la République socialiste du Vietnam.

Fin décembre 2020, elle avait fait une demande pour participer volontairement à cette organisation réactionnaire, et pris part à des réunions en ligne de cette organisation.

Le Thi Kim Phi s'était également inscrite pour participer à un "référendum" visant à élire Dao Minh Quan comme "président de la troisième République du Vietnam". -VNA