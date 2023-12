An Giang propose de construire un centre logistique de la porte frontalière internationale de Tinh Bien. Photo: VNA

An Giang (VNA) – La province d’An Giang (Sud) a proposé de construire un centre logistique de la porte frontalière internationale de Tinh Bien. Le Comité populaire provincial vient d’envoyer cette proposition au ministère du Plan et de l’Investissement, a déclaré le 25 décembre son vice-président Le Van Phuoc.Le centre logistique de la porte frontalière internationale de Tinh Bien sera implanté sur une superficie de 25,1 hectares dans la cité municipale de Tinh Bien et représentera un investissement total d’environ 239 milliards de dongs. Les travaux seront mis en œuvre entre 2024 et 2027.Ce centre permettra de profiter pleinement des avantages de la porte frontalière internationale de Tinh Bien, de renforcer les échanges commerciaux, le tourisme et les services, ainsi que de favoriser le développement socio-économique local, a déclaré le responsable.An Giang partage une frontière d’environ 100 km avec les provinces de Kandal et Takeo (Cambodge), avec deux postes frontaliers internationaux (Tinh Biên, Vinh Xuong), deux postes frontaliers principaux (Khanh Binh, Vinh Hoi Dong), et un poste-frontière secondaire (Bac Dai).Le chiffre d'affaires de l’import-export via la porte frontalière internationale de Tinh Bien atteint chaque année des centaines de millions de dollars et augmente progressivement au fil des ans. En 2022, ce chiffre s’est élevé à 628,78 millions de dollars, représentant près de 24% du commerce transfrontalier provincial. -VNA