An Giang (VNA) - La province méridionale d'An Giang encourage les investissements dans les infrastructures de transport, notamment celles favorisant l’accès aux destinations touristiques afin d’accélérer le développement du tourisme.



An Giang est actuellement un pôle touristique du delta du Mékong et de l’ensemble du pays, avec de nombreux sites touristiques tels que la zone touristique nationale du mont Sam, la zone touristique du mont Cam, la forêt de cajeputiers de Tra Su…



Au cours de la période 2021-2025, An Giang s'efforce d'accueillir 42 millions de visiteurs et d’enregistrer un chiffre d'affaires de 27.800 milliards de dongs. En 2023, la province vise à accueillir 8,3 millions de touristes et un chiffre d'affaires de 5.500 milliards de dongs.-VNA