Jakarta (VNA) - À l'occasion de sa participation à la 56e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-56) et aux réunions connexes à Jakarta, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a rencontré le 13 juillet au soir son homologue américain Antony J. Blinken et le Haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Joseph Borell.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son (droite) et son homologue américain Antony J. Blinken. Photo: ministère vietnamien des Affaires étrangères



Lors d'une rencontre avec le secrétaire d'État américain Antony Blinken, les deux parties ont affirmé l'importance des dirigeants des deux pays pour le partenariat intégral Vietnam-États-Unis.

Le ministre Bui Thanh Son s'est dit disposé à travailler avec les États-Unis pour continuer à approfondir le partenariat intégral entre les deux pays, sur la base du respect de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et des institutions politiques des deux pays l'un envers l'autre, en vue d’élever les relations lorsque les conditions sont réunies.

Appréciant hautement les résultats de la conversation téléphonique entre le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong et le président Joe Biden, tenu le 30 mars dernier, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a convenu de se coordonner avec la partie vietnamienne pour mettre en œuvre efficacement les résultats de la conversation téléphonique, en particulier en promouvant les visites et les contacts entre les hauts dirigeants des deux pays et la mise en œuvre des accords de coopération signés. Les deux parties ont également échangé sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun et ont convenu de renforcer la coordination au sein des forums régionaux et internationaux dans les temps à venir.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son (droite) et le Haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Joseph Borell. Photo: ministère vietnamien des Affaires étrangères.



Lors d’une rencontre entre Bui Thanh Son et Joseph Borell, les deux parties ont exprimé leur satisfaction face au fort développement du partenariat intégral Vietnam - UE ; convenu d'accroître les contacts et les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier les hautes délégations et de mettre en œuvre conjointement et efficacement l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA).

Le ministre Bui Thanh Son a suggéré aux pays membres de l'UE d’achever bientôt la ratification de l'accord de protection des investissements entre le Vietnam et l'UE (EVIPA), souhaitant voir l'UE supprimer bientôt le "carton jaune" INN pour les produits aquatiques vietnamiens.



De son côté, Joseph Borrell a affirmé que l'UE est prête à soutenir le Vietnam dans le processus de transition énergétique, en mettant en œuvre le mécanisme de partenariat pour une transition énergétique équitable (JETP), vers l'objectif d'atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050. -VNA