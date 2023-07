Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son (gauche) rencontre à Jakarta le membre du Bureau politique du Parti communiste chinois et Directeur du Bureau de la Commission centrale pour les Affaires étrangères du PCC, Wang Yi. Photo: VNA



Jakarta (VNA) - À l'occasion de sa participation à la 56e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-56) et aux réunions connexes à Jakarta, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a rencontré jeudi 13 juillet le membre du Bureau politique du Parti communiste chinois (PCC) et Directeur du Bureau de la Commission centrale pour les Affaires étrangères du PCC, Wang Yi.

Les deux parties ont affirmé qu'elles continueraient à prendre en haute considération leur rôles et le partenariat de coopération stratégique intégral. Elles ont convenu de renforcer davantage les échanges et les contacts de haut niveau ; de promouvoir la coopération dans tous les domaines, notamment l’économie et le commerce, la liaison de transport, les échanges entre les peuples et les localités des deux pays, ainsi que de travailler ensemble pour maintenir un environnement de paix et de stabilité dans la région.

Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a suggéré à la Chine de continuer à augmenter les importations de marchandises et d'accélérer l'ouverture du marché pour les produits vietnamiens, en particulier les produits agricoles et aquatiques et les fruits ; de coordonner pour maintenir un dédouanement fluide dans le contexte des produits agricoles vietnamiens en période de récolte ; d'augmenter le quota de marchandises vietnamiennes en transit par chemin de fer de la Chine vers un pays tiers ; de renforcer les liaisons routières, les postes frontières ; d'accélérer la mise en œuvre de plusieurs projets de coopération entre les deux pays ; de bien coordonner dans la gestion des frontières terrestres...

Pour sa part, Wang Yi a demandé aux deux parties de coopérer et se soutenir dans la mise en œuvre de la modernisation de leur pays ; de renforcer la connexion entre l'initiative "la Ceinture et la Route" et le cadre "Deux couloirs et un route" ; tout en affirmant créer des conditions favorables pour que le Vietnam utilise plus efficacement les fonds d’aide de la Chine.

Les deux parties ont convenu de bien mettre en œuvre les accords et la perception commune de haut niveau ; de contrôler et de gérer correctement les désaccords ; de s’efforcer de maintenir la paix et la stabilité en mer; de mettre en œuvre pleinement et efficacement le DOC et, avec les pays de l'ASEAN, s'efforcer de parvenir rapidement à un COC substantiel et efficace, conformément au droit international, y compris les conventions internationales sur la mer, contribuant à assurer la paix et la stabilité et la liberté de navigation dans la région ainsi que les droits et intérêts légitimes des parties.

Elles ont également convenu de promouvoir le rôle des mécanismes bilatéraux dans les questions frontalières, territoriales et maritimes. Les deux parties ont également discuté de questions internationales et régionales d'intérêt commun ; se sont engagées à continuer à coordonner étroitement au sein des forums régionaux et internationaux et les mécanismes de coopération, y compris ceux dirigés par l'ASEAN. -VNA