La session plénière de la 56e réunion des ministres des AE de l'ASEAN à Jakarta. Photo :VNA



Jakarta (VNA) – La session plénière de la 56e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-56) a eu lieu le mardi 11 juillet, en mettant l'accent sur la construction de la communauté de l'ASEAN, l'exécution des "Perspectives de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique", les relations extérieures et la structure régionale.



Les pays ont réaffirmé leur soutien aux efforts de mise en œuvre des priorités du président de l’ASEAN en 2023, visant à faire de l'ASEAN l'épicentre de la croissance. L'ASEAN devrait devenir un centre de croissance attirant les investissements et les ressources pour le développement.



Pour atteindre cet objectif, les ministres ont convenu de renforcer la résilience de l'ASEAN face à tous les défis auxquels est confrontée la région. Dans un environnement stratégique instable, la solidarité et le rôle central de l'ASEAN doivent être davantage affirmés. L'ASEAN doit continuer à façonner une structure régionale ouverte, transparente, inclusive et fondée sur des règles, avec la participation active et la contribution responsable des partenaires pour la paix, la stabilité et la prospérité dans la région.



La réunion a convenu de promouvoir la mise en œuvre effective des "Perspectives de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique", d'encourager les partenaires à coopérer concrètement et de manière substantielle avec l'ASEAN dans les domaines prioritaires tels que la connectivité et la coopération maritime, le développement durable et l'économie, et de soutenir l'ASEAN dans l'édification de sa communauté, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et à la prospérité de la région.



S’exprimant à la réunion, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a souligné que l'ASEAN était confrontée à des défis tant de l'intérieur que de l'extérieur. Cependant, avec ses 56 années d'existence, l'ASEAN peut être fière et croire en une communauté unie et forte.



Selon le ministre, l'ASEAN continue d'être un point positif avec une prévision de croissance en 2023 à 4,7%. L'ASEAN doit placer la coopération économique et commerciale au centre de ses tâches, en utilisant efficacement les moteurs de croissance pour restructurer l'économie.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son. Photo:VNA



Bui Thanh Son a salué l'initiative du président de l'ASEAN en 2023 d'organiser le Forum de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique, en mettant l'accent sur les infrastructures, le développement durable et l'économie créative. Il a suggéré à l'ASEAN d’accorder plus d'attention à d'autres domaines potentiels tels que l'économie circulaire, la transition énergétique et l'adaptation au changement climatique.

Dans ses relations avec ses partenaires, le ministre vietnamien a proposé à l'ASEAN de maintenir une approche équilibrée, de consulter ses partenaires sur les questions d'intérêt commun et de garantir le respect des principes, processus et procédures de l'ASEAN. Il a réaffirmé et demandé aux partenaires de respecter la position de principe de l'ASEAN concernant la Mer Orientale.



Comme prévu, le 12 juillet, les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN participeront à une session restreinte de l'AMM-56, axée sur la discussion de questions internationales et régionales d'intérêt commun. -VNA