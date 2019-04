Photo: VNA

Ninh Thuan (VNA) - Le 26 avril à Ninh Thuan (Centre), plus de 500 élèves du lycée Ha Huy Tap, dans la commune de Bac Son, district de Thuan Bac, ont participé aux exercices de prévention et de réduction des risques des catastrophes liées au changement climatique.

Ont participé à ces exercices des représentants du Fonds des Nations unies pour l'Enfance (UNICEF) pour la région Asie de l'Est et Pacifique, de l’UNICEF au Vietnam, des secteurs, branches et des responsables du secteur de l’éducation et de la formation de Ninh Thuan.

Mme Tran Kim Dung, directrice du lycée Ha Huy Tap, a déclaré que ces exercices aidait les enseignants et les étudiants à mettre en pratique davantage de compétences pour réagir activement aux situations d'urgence, contribuant à construire un environnement éducatif sûr.

Ces exercices font partie du plan du programme de réduction des risques de catastrophes et de renforcement de résilience aux catastrophes destinées aux enfants de Ninh Thuan, qui est organisé par l’UNICEF au Vietnam et le service provincial de l'Éducation et de la Formation. -VNA