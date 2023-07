La production de fil de la compagnie du textile Ha Nam dans la ville de Phu Ly, province de Ha Nam. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le gouvernement a publié le 5 juillet la résolution n° 93/NQ-CP visant à améliorer l'efficacité de l'intégration économique internationale et à promouvoir un développement économique rapide et durable pour la période 2023-2030.

Son objectif commun est de mettre en œuvre avec succès les principales préconisations et politiques définies lors du 13e Congrès du Parti dans le contexte où le pays met en œuvre le Plan quinquennal de développement socio-économique pour la période 2021-2025 et la Stratégie de développement socio-économique pour la période 2021 - 2030.

Cette résolution met l'accent sur plusieurs objectifs importants, tels que la création d'une économie indépendante et autonome, l'augmentation de l'efficacité de l'intégration économique internationale ; la garantie d'une croissance économique rapide et durable sur la base de la stabilité macroéconomique, le développement des sciences, des technologies et de l'innovation ; la reprise économique rapide ; l'intégration internationale intégrale, étendue et efficace pour attirer des ressources extérieures et renforcer les liens avec les partenaires, ainsi que l'amélioration de la position et du prestige du Vietnam sur la scène économique internationale et la garantie de la sécurité nationale.

Pour atteindre ces objectifs, la résolution propose cinq solutions importantes : la réforme et le perfectionnement des institutions économiques, l'amélioration de l'environnement des affaires et la compétitivité, la mise en œuvre efficace des accords de libre-échange, la promotion de la croissance économique post-COVID-19 et le développement durable, et l'intégration globale dans les domaines de la culture, de la société, des sciences et technologies, de la sécurité et de la défense. -VNA