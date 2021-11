Photo d'illustration. Source: tapchitaichinh.vn



Hanoï (VNA) - Selon le Livre blanc 2021 publié la semaine dernière par l'Association des entreprises européennes au Vietnam (EuroCham), 35% des chefs d'entreprise européens interrogés ont déclaré que les procédures administratives constituaient toujours un obstacle à la mise en œuvre de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA) entré en vigueur le 1er août 2020.

Par conséquent, l'amélioration du système de politiques et du cadre juridique basé sur les pratiques commerciales internationales est l'un des facteurs importants, permettant au Vietnam de s'intégrer plus profondément dans la chaîne de valeur mondiale et d'attirer des capitaux d'investissement en provenance d'Europe.

Actuellement, le potentiel d'investissement de l'Europe au Vietnam reste encore énorme, notamment dans les secteurs à haute valeur ajoutée, a déclaré l'ambassadeur Giorgio Aliberti, chef de la délégation de l'Union européenne (UE) au Vietnam, ajoutant que l'EuroCham s'engage à soutenir le gouvernement vietnamien dans sa feuille de route de développement durable afin d'offrir de meilleures opportunités d'investissement à l'avenir aux communautés d'affaires des deux pays.

Selon Giorgio Aliberti, la pandémie de COVID-19 a entraîné certaines perturbations lors de verrouillages imposés au Vietnam et d'autres pays de la région. Cependant, le Vietnam a fait des efforts importants en ce qui concerne le certificat d'origine et les indications géographiques, etc.

Dans les temps à venir, le Vietnam et l'UE témoigneront de l'ouverture du marché, ainsi que de la réduction progressive des tarifs, ouvrant une nouvelle vague d'échanges commerciaux pour les communautés d'affaires des deux parties. Si les deux parties coopèrent pour résoudre les difficultés, la reprise économique post-pandémique portera ses fruits, vers un avenir plus brillant et prospère pour les relations entre le Vietnam et l'UE. -VNA