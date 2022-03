Le Quang Hung, directeur du service de la Santé de Binh Dinh. Photo: VNA



Binh Dinh (VNA) - L'Institut de la population, de la santé et du développement (PHAD) et le service de la Santé de la province de Binh Dinh (Centre) ont démarré la 2e phase du projet de renforcement des services de soins et de soutien social pour les personnes lourdement handicapées.

D'un budget total de deux millions de dollars financés par l'Agence américaine pour le développement international (USAID), ce projet intitulé "Hold My Hand" est mis en œuvre pour la période 2022-2024 dans 81 communes des provinces de Binh Dinh, Quang Nam (Centre) et Kon Tum (Hauts Plateaux du Centre).

Photo d'illustration : VNA

Il contribuera à améliorer la qualité de vie de 2.600 personnes lourdement handicapées via le développement d'un réseau de guides pour soutenir les soignants et d'un réseau de bénévoles fournissant des soins à domicile, a déclaré sa directrice Nguyen Thi Yen.

En outre, environ 200 autres bénéficieront d'appareils fonctionnels et de réparation de leur maison pour améliorer la qualité des soins et leur capacité de vivre de manière autonome.

La première phase du projet avait mis en œuvre de 2018 à 2021 dans 17 communes des provinces de Binh Dinh et Quang Nam. -VNA