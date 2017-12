Séminaire « Amélioration de la compétitivité des marques vietnamiennes pour l’intégration internationale » à Hanoï. Photo: NDEL



Hanoï (VNA) - Un séminaire, placé sous le thème « Amélioration de la compétitivité des marques vietnamiennes pour l’intégration internationale », ​s'est tenu dans la matinée du 27 décembre à Hanoï, sous les auspices de la Permanence du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, en coordination avec le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce.

Prenant la parole lors de l’ouverture, la vice-présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Truong Thi Ngoc Anh, a rappelé que la campagne ​« Les Vietnamiens consomment vietnamien », lancée par le Bureau politique du Parti communiste du Vietnam, avait enregistré de bons résultats à l’égard du changement des habitudes de consommation des Vietnamiens et du développement économique du pays au cours de ces huit dernières années. À l’heure actuelle, 90% des Vietnamiens préfèrent les marchandises de haute qualité vietnamiennes aux produits importés. La confiance des consommateurs vietnamiens à propos des articles domestiques témoigne de l'amélioration de la compétitivité des entreprises vietnamiennes. ​Et plusieurs marques vietnamiennes bénéficient aussi de l’intérêt des consommateurs internationaux.

Le chef du Département de la promotion du commerce du​ministère de l’Industrie et du Commerce, Vu Ba Phu, a souligné la nécessité de protéger les marques vietnamiennes contre les contrefaçons et les violations de la propriété intellectuelle. La progression des marques vietnamiennes connaît de nombreux difficultés et défis, car la plupart des entreprises vietnamiennes sont de petite et moyenne tailles.

Pour améliorer la compétitivité des marques vietnamiennes et répondre aux besoins des consommateurs, les entreprises vietnamiennes doivent intensifier leurs investissements, renforcer les services et la qualité de leurs produits, ainsi qu’élaborer des programmes d’assistance au profit des agriculteurs pour la production de marchandises aux normes nationales. -NDEL/VNA