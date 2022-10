L'Allemagne est le plus grand partenaire commercial du Vietnam en Europe. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – En tant que locomotive économique de l'Union européenne (UE) et plus grand partenaire commercial du Vietnam en Europe, l'Allemagne a un très grand potentiel de coopération avec le Vietnam, avec de nombreuses nouvelles opportunités, a déclaré l'ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Vu Quang Minh.

Il a affirmé que dans le contexte de reprise de l'économie mondiale post-COVID-19, le commerce et les investissements des deux pays ont tendance à s'accroître plus rapidement.

Le Vietnam est considéré par les entreprises et les investisseurs allemands comme un partenaire fiable, un marché attractif de premier plan pour réorienter les investissements, le commerce ou renforcer les relations économiques et commerciales. D'ici la fin de l'année, un bon nombre de délégations d'entreprises allemandes viendront sonder le marché vietnamien, a-t-il fait savoir.

En plus, les deux pays s'efforcent de resserrer leur coopération en matière de formation professionnelle et d'envoi de travailleurs vietnamiens en Allemagne.

Disposant de ressources naturelles, d'un ensoleillement abondant, de vents forts, d'un littoral long et facile d'accès, le Vietnam a dé conditions favorables à coopérer avec les sociétés énergétiques allemandes dans le développement des énergies renouvelables telles que l'éolien, le solaire ou la production d'hydrogène.

En particulier, l'Allemagne a récemment soutenu le G7 pour choisir le Vietnam comme partenaire mondial dans une transition énergétique équitable.

L'ambassadeur Vu Quang Minh a affirmé qu'il s'agissait d'une "opportunité en or" pour les deux pays de dynamiser leur coopération, de porter leur partenariat stratégique à une nouvelle hauteur dans la politique, la sécurité, mais également dans l'économie, le commerce, les sciences et technologies, l'éducation et la formation, la formation professionnelle, le travail.

Les délégués assistent à la Conférence de coopération économique Vietnam-Allemagne 2022 à Francfort, en Allemagne, le 22 septembre. Photo: VNA



Partageant cette opinion, le conseiller au commerce de l'ambassade du Vietnam en Allemagne, Bui Vuong Anh, a souligné que plus que jamais, le Vietnam et l'Allemagne comprenaient la nécessité de bâtir un partenariat de confiance, en particulier grâce aux deux cadres de coopération importants que sont l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) et le Comité mixte de coopération économique.

Selon lui, avec une feuille de route de suppression d’environ 100% les lignes tarifaires dans sept ans, l'EVFTA est une excellente occasion pour les entreprises allemandes et vietnamiennes de promouvoir la coopération commerciale et le partenariat stratégique Vietnam - Allemagne.

Depuis l'établissement de leur partenariat stratégique en 2011, le commerce bilatéral a doublé, atteignant plus de 11,2 milliards de dollars en 2020. Fin juin 2022, ce chiffre a augmenté à plus de 6,2 milliards de dollars, en hausse de 15 % en rythme annuel.

Au 31 mai, l'Allemagne recensait 426 projets en vigueur d'une valeur cumulée de 2,31 milliards de dollars, alors que le Vietnam en a 36 en Allemagne d’un capital total de 283,3 millions de dollars. -VNA