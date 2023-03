Photo d'illustration: tapchixaydung.vn

Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a signé le 23 février une décision concernant des soutiens financiers à certains volets de la première phase (2021-2025) du Programme cible national sur le développement socio-économique des zones peuplées de minorités ethniques et montagneuses pour la période 2021-2030.



Selon cette décision, le budget central prendra en charge jusqu'à 40 millions de dongs pour aider un ménage de minorité ethnique à bâtir des infrastructures techniques pour des terrains résidentiels, ou à construire une maison selon les us et coutumes locaux avec une fondation, des murs et un toit en dur… Un ménage de minorité ethnique pourra recevoir une aide maximale de 22,5 millions de dongs afin de réaliser un projet de récupération, de restauration et d'amélioration des terres afin d'allouer des terres productives.



De plus, le budget central accordera en moyenne 3 milliards de dongs à un projet d'eau domestique concentré. Un projet de bétonnage/asphaltage d’une route menant au centre communal pourra bénéficier d’un soutien de 1,6 milliard de dongs/km, la construction d’un nouveau marché dans les zones peuplées de minorités ethniques 4,4 milliards de dongs, et la modernisation d’un marché dans ces zones 800 millions de dongs.

Photo d'illustration: VNA



Le budget local, lui, accordera au moins 4 millions de dongs à un ménage issus de minorité ethnique pour l’aider à bâtir des infrastructures techniques pour des terrains résidentiels, ou à construire une maison selon les us et coutumes locaux avec une fondation, des murs et un toit en dur.



Outre les aides prélevées sur le budget central et local, les localités mobiliseront d’autres fonds légitimes pour aider les ménages de minorités ethniques en matière de terrains résidentiels, logements, terrains de production, ou investir dans la construction d’ouvrages d’eau domestique, le bétonnage/asphaltage de routes, l’amélioration du réseau de marchés… -VNA