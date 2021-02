Kuala Lumpur, 20 février (VNA) - L'ambassade du Vietnam en Malaisie, au nom du Comité d'État chargé des affaires liées aux Vietnamiens d'outre-mer du ministère des Affaires étrangères, a présenté du matériel médical, des masques antibactériens en tissu et un désinfectant à la communauté vietnamienne à ce pays lors d’une cérémonie le 20 février.

Lors de la cérémonie de remise du matériel médical, des masques antibactériens en tissu et un désinfectant à la communauté vietnamienne en Malaisie . Photo : VNA

L'activité fait partie des programmes menés par le comité pour aider les Vietnamiens d'outre-mer à prévenir la pandémie du COVID-19.S'adressant à l'événement, l'ambassadeur Tran Viet Thai a évoqué les difficultés et les défis auxquels l'humanité est confrontée dans le contexte de la pandémie de COVID-19 en 2020, y compris la communauté vietnamienne en Malaisie.Le comité a tout mis en œuvre pour soutenir la communauté vietnamienne dans la lutte contre la pandémie, en les aidant à surmonter les difficultés posées par la crise sanitaire, a-t-il souligné.L'ambassadeur a également annoncé le programme de vaccination anti- COVID-19 pour les étrangers en Malaisie, qui devrait se tenir en mai ou juin. Il a affirmé que l'ambassade servira de paserrelle pour soutenir les citoyens vietnamiens dans ce programme.Le Parti et l'État vietnamiens prêtent toujours attention à la communauté vietnamienne à l'étranger en général et aux expatriés vietnamiens vivant et travaillant en Malaisie en particulier, a déclaré l'ambassadeur Tran Viet Thai.Il a également apprécié les contributions des Vietnamiens résidant à l’étranger au développement national.- VNA