Thua Thiên - Huê, 30 juin (VNA) - L’Hôpital de réadaptation de Thua Thiên - Huê a organisé le premier cours de formation en réadaptation pour enfants atteints de paralysie cérébrale à l’intention du personnel médical des communes de la province centrale de Thua Thien - Hue du 27 au 29 juin.



Avec le soutien de la Fédération Handicap International (HI), le cours fait partie d’un programme à mener dans neuf districts locaux et villes d’ici à septembre.



Le programme s'inscrit dans le cadre d'un projet sur le renforcement des soins de réadaptation et de la formation financé par l'Agence américaine pour le développement international (USAID) par l'intermédiaire de HI et mené par des partenaires à Ho Chi Minh-Ville, Hanoï, Dong Nai, Da Nang, Quang Tri et Thua Thien - Hue.



Les travailleurs médicaux des communes ont acquis les connaissances et les compétences nécessaires pour détecter la paralysie cérébrale chez les enfants, s'occuper des enfants touchés par la maladie à différents âges et les former aux mouvements quotidiens de base.



À cette occasion, l’association HI s’est associée à l’hôpital de réadaptation Thua Thien - Hue pour offrir des cours de formation sur la rééducation des patients après un accident vasculaire cérébral, un traumatisme cérébral, le spina bifida et l’hydrocéphalie.



Un représentant de HI a déclaré que l'organisation travaillait avec les agences vietnamiennes pour affiner les politiques visant à améliorer la vie des personnes handicapées dans les localités vietnamiennes.



Plus tôt, du 17 au 28 juin, une délégation de l’Organisation américainne Resuge International a offert une chirurgie gratuite à 60 patients atteints de malformations congénitales à l’hôpital central de Huê dans le district de Phong Dien, dans la province de Thua Thiên - Huê.-VNA