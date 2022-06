Une conférence bilan du projet GEMMES Vietnam a été organisée à Hanoï. Objectif: évaluer les impacts socio-économiques du changement climatique sur le pays et les stratégies d’adaptation pour y faire face.

Le PM a rendu hommage à la Mère Nature à l’occasion de la Journée mondiale de l’océan et de la Semaine de la mer et des îles, exhortant à agir pour l’océan bleu, la paix et le développement durable.