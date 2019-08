Le stand du Vietnam lors du salon INAGRITECH 2019. Photo: VOV



Jakarta (VNA) - Des entreprises vietnamiennes présentent leurs produits agricoles, aquatiques et technologiques au septième Salon international des machines, équipements, technologies et services agricoles de l’Indonésie (INAGRITECH 2019) qui a lieu du 28 au 30 août à Jakarta.

Le stand du Vietnam réunit 15 entreprises qui ont reçu une grande attention de la communauté des entreprises indonésiennes, des partenaires et des entreprises internationales. Ces entreprises sont en activité dans la mécanique et l’agriculture telles que Vedan, le groupe Sunhouse, la compagnie par action ADPEX…

INAGRITECH 2019 attire plus de 500 exposants de 18 pays de comme hors de la région d'Asie du Sud-Est. Il offre aux entreprises, exposants et détaillants une bonne chance de présenter de nouveaux produits et de sonder des partenaires commerciaux. Cet événement devrait attirer environ 15.000 visiteurs.

Le salon présente des produits technologiques dans cinq domaines clés : technologie agricole moderne, technologie et traitement de l'huile de palme, engrais et pesticides, machines forestières, produits agrochimiques. En particulier, de nombreux produits, machines et équipements modernes et avancés, sont applicables dans la production, répondant aux besoins des entreprises de l'ère 4.0.

Dans le cadre de cet évènement, auront lieu des expositions telles que INAPALM (des produits du palmier), INAGRICHEM (produits chimiques), INAFORESTECH (Technologie forestière), PUMP AND VALVES INDONESIA (pompes et vannes indonésiens), un colloque "Technology Academy" (Académie de la technologie) et un événement "Grand Networking Events". -VNA