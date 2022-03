Le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement Tran Hong Ha. Photo : qdnd.vn

Hanoi (VNA) - Une cérémonie nationale en écho de la Journée mondiale de l'eau, de la Journée météorologique mondiale et de la campagne Earth Hour (Une heure pour la Terre) 2022 a été organisée le 23 mars à Hanoi en présentiel et en ligne avec la participation de 63 villes et provinces, d'organisations internationales et non gouvernementales ainsi que d'ambassades de pays au Vietnam.

Le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement Tran Hong Ha a souligné que les thèmes de ces événements avaient un lien étroit les uns avec les autres, appelant ainsi la communauté au renforcement des solutions, plans, stratégies et actions opportunes pour un avenir durable de la planète et de l’humanité.

Le ministre Tran Hong Ha a proposé aux autorités à tous les niveaux d’élaborer de politiques de développement vers une économie basée sur l'écosystème, le développement de l’économie verte et de l'économie circulaire. Le peuple est invité à agir ensemble pour un avenir durable.

Placée sous le thème "Les eaux souterraines, rendre visible l’invisible", l’édition 2022 de la Journée mondiale de l’eau (22 mars) attire l’attention sur l’importance de ces eaux invisibles, menacées par la pollution et le changement climatique et sur la nécessité de gérer durablement cette précieuse ressource.

Les délégués à la cérémonie nationale. Photo : VOV

La Journée météorologique mondiale, qui se tient le 23 mars, a donc pour thème "Alertes précoces et actions rapides" et souligne le rôle vital que jouent les informations hydrométéorologiques dans la prévention des catastrophes.

Earth Hour, la plus grande manifestation au monde en faveur de la lutte contre le dérèglement climatique, se déroule ce samedi 26 mars 2022, de 20h30 à 21h30. Le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement invite les agences, organisations, individus à éteindre leurs lumières pour une prise de conscience collective, à organiser des activités de communication sur un mode de vie vert, etc.

Lors de l’événement, le comité d’organisation a remis des prix du concours sur l’hydrométéorologie aux collectifs et individus ayant des vidéos ou articles excellents en vue de sensibiliser sur l’hydrométéorologie. -VNA