Truong Quoc Cuong, ancien vice-ministre de la Santé. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Tribunal populaire de Hanoï a condamné le 19 mai, lors du procès en premier instance, Truong Quoc Cuong, ancien vice-ministre de la Santé, et de 13 autres personnes impliqués dans l’affaire de “Trafic de médicaments contrefaits portant l'étiquette Health 2000 Canada; Manque de responsabilité causant de graves conséquences; Abus de fonctions et de pouvoirs dans l'exercice de fonctions officielles”, survenue à Ho Chi Minh-Ville, d’autres localités et à l'Administration des médicaments du Vietnam (relevant du ministère de la Santé).

L'ancien vice-ministre de la Santé Truong Quoc Cuong a été condamné à 4 ans de prison pour “Manque de responsabilité causant de graves conséquences”. Deux autres personnes poursuivies pour la même infraction sont Nguyen Viet Hung de l'Administration des médicaments du Vietnam et Le Dinh Thanh du Département de la Douane de Ho Chi Minh-Ville. Elles ont été condamnées à deux ans de prison.

Les deux autres encore, Pham Hong Chau et Nguyen Thi Thu Thuy de l'Administration des médicaments du Vietnam ont été condamnés à 4 ans de prison pour “Abus de fonctions et de pouvoirs dans l'exercice de fonctions officielles”. Le tribunal a condamné neuf autres pour “Trafic de médicaments contrefaits”.

Selon le Conseil de jugement, il s'agit d'une affaire particulièrement grave, présentant un danger pour la société, les biens contrefaçon dans l'affaire étant des médicaments utilisés pour soigner les patients, un bien spécial géré par l'Etat. Les accusés ont tous des connaissances juridiques et des qualifications professionnelles, mais ils ont intentionnellement commis des actes illégaux, provoquant le mécontentement de l'opinion publique et portant atteinte à la réputation de la santé.

Selon l’acte d’accusation du Parquet populaire suprême, Truong Quoc Cuong, lorsqu’il était directeur de l’Administration des médicaments du Vietnam, n’avait pas effectué correctement ni pleinement rempli ses responsabilités assignées, avait fait preuve de manque de supervision et de contrôle des activités du groupe d’experts et de la section permanente pour l'enregistrement des médicaments, en acceptant la délivrance de numéros d'enregistrement de médicaments alors que les demandes n'étaient pas admissibles à la délivrance.

En conséquence, six médicaments contrefaits étiquetés Health 2000 avaient été importés et utilisés au Vietnam, pour une valeur de plus de 148 milliards de dongs. Bien qu’il ait reçu beaucoup d'informations selon lesquelles l’origine des médicaments Health 2000 Canana était inconnue, Truong Quoc Cuong n'avait pas ordonné la fin de la vente et le retrait de ces médicaments.

En conséquence, après le 21 novembre 2014, quatre médicaments contrefaits étiquetés Health 2000 Canada étaient toujours fournis aux unités commerciales pharmaceutiques et aux établissements médicaux pour la vente et l'utilisation pour le traitement de patients, d'une valeur de plus de 3,7 milliards de dongs. -VNA