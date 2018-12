L'attaquant Anh Duc qui a marqué lep premier but pour le Vietnam. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Vietnam a battu les Philippines 2 à 1 lors d’un match aller en demi-finale dans le cadre de l'AFF Suzuki Cup 2018, qui a eu lieu dimanche soir 2 novembre au Stade Panaad de Bacolod aux Philippines.

Le score a été ouvert très tôt pour le Vietnam à la 12e minute par l’attaquant Anh Duc après avoir reçu le ballon de Van Hau. Cependant, durant de minutes supplémentaires de la première mi-temps, l’équipe hôte a égalisé le score grâce au but de Reichelt. En seconde période, à la 48e minute, l’attaquant Van Duc a trouvé le deuxième but pour l’équipe de maillot rouge. L'équipe vietnamienne a contrôlé le match et fait plus d'attaques dans les dernières minutes mais aucun but n'a été marqué.



C’est un résultat satisfaisant pour l’équipe vietnamienne puisque le match retour en demi-finale aura lieu au Stade national My Dinh à Hanoï, le 6 décembre, certainement dans la mer des supporters vietnamiens.



L'AFF Suzuki Cup 2018 se déroule du 8 novembre au 15 décembre avec un nouveau format: les équipes jouent deux matchs à domicile et deux à l’extérieur lors de la phase éliminatoire. Le Vietnam s’est trouvé dans la poule A avec la Malaisie, le Myanmar, le Laos et le Cambodge. Lors de la phase éliminatoire, le Vietnam s’est classé premier avec 10 points pour se qualifier en demi-finale.



Dans l’histoire, le Vietnam avait remporté une fois l’AFF Suzuki Cup en 2008. Avec des joueurs aussi talentueux et la direction du "capitaine" Park Hang-seo, les supporteurs vietnamiens et sud-coréens espèrent que la sélection vietnamienne remportera la deuxième coupe après dix ans d’attente. -VNA