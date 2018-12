Hanoi (VNA) - L’équipe de football vietnamienne a attiré des louanges des médias internationaux après avoir battu samedi 15 décembre à Hanoi la Malaisie 1-0 lors du match retour de la finale de l’AFF Suzuki Cup 2018 de la Fédération de football de l’ASEAN (AFF).

L’équipe de football vietnamienne savoure le sacre après dix ans d’attente. Photo : VNA

Un but rapide de Nguyên Anh Duc s’est révélé décisif puisque le Vietnam a battu la Malaisie 1-0 samedi au stade national de My Dinh pour remporter l’AFF Suzuki Cup pour la deuxième fois, a rapporté l’Agence France-Presse (AFP).Le Vietnam a inscrit deux buts à l’extérieur depuis le match aller et a fait un excellent début à Hanoi. Il a pris l’avantage lorsque la passe de gauche de Nguyên Quang Hai a retrouvé Anh Duc, dont la reprise de volée du gauche était trop puissante pour que le gardien Farizal Marlias puisse l’arrêter, selon l’agence.L’agence américaine Associated Press (AP) s’est également focalisée sur le but du Vietnam par l’attaquant Nguyên Anh Duc à la sixième minute après un centre du meneur de jeu Nguyên Quang Hai, ajoutant que cette victoire montre les progrès réalisés par le Vietnam depuis que Park Hang-seo est devenu entraîneur principal.L’agence de presse britannique Reuters a publié un article intitulé "Le Vietnam remporte le titre aséanien grâce à une volée de Anh Duc", disant que le Vietnam avait remporté le titre régional en 2008 et la belle frappe de Anh Duc en première mi-temps a permis aux joueurs de Park Hang-seo de vaincre une solide équipe malaisienne et d’enflammer la foule compacte au stade national de My Dinh.Fox Sports Asia a publié divers articles sur la victoire du Vietnam. Seulement à la sixième minute, les Rouge et or ont débordé à gauche et sur une passe décisive de Nguyên Quang Hai, Anh Duc a réalisé une belle frappe à la volée que Farizal Marlias ne pouvait que constater les dégâts, selon l’article intitulé "Le Vietnam surpasse la Malaisie pour remporter l’AFF Suzuki Cup 2018".Au moment où le match entrait dans ses phases finales, le Vietnam a montré à quel point il était la meilleure équipe du tournoi, gardant les liens serrés à l’arrière et faisant preuve d’un excellent professionnalisme pour organiser son jeu et être couronné champion de l’Asie du Sud-Est, a-t-il écrit.Le New Straits Times, basé en Malaisie, a rapporté que l’entraîneur malaisien Tan Cheng Hoe avait admis que le but inscrit par le Vietnam "avait détruit" tous ses plans pour le match et que cela affectait la confiance de ses joueurs.Lors du match précédent (le 11 décembre), nous avons fait un retour, mais cette fois, les joueurs ne pouvaient pas marquer et certaines occasions de marquer allaient à vau-l’eau, a déclaré Tan Cheng Hoe.Ses élèves ont pourtant tout donné à Hanoi, mais ont finalement été contrecarrés par la défense vietnamienne résolue et le gardien Dang Van Lâm, a rapporté le quotidien malaisien The Star.Un certain nombre de médias en ligne de la République de Corée, pays d’origine de l’entraîneur Park Hang-seo, tels que Chosun.com, Nocutnews.co.kr, Sports Khan et Sports Seoul, ont également souligné dans leurs articles la victoire de l’équipe vietnamienne sur la Malaisie.La volée inarrêtable du pied gauche de Nguyên Anh Duc a opéré la "magie de Park Hang-seo". L’équipe de football vietnamienne dirigée par l’entraîneur Park a de nouveau soulevé le trophée de l’AFF Suzuki Cup 2018 après dix ans d’attente, a déclaré Sports Khan. –VNA