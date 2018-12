Le status du président sud-coréen Moon Jae-in sur la victoire du Vietnam. Photo: VNA



Séoul (VNA) – Le président sud-coréen Moon Jae-in a estimé que le Vietnam et la République de Corée étaient devenus des amis intimes, en voyant des supporters vietnamiens brandir les drapeaux nationaux des deux pays.

Sur son compte facebook, le président Moon Jae-in a félicité, le 16 décembre, la victoire de l’équipe vietnamienne lors de l’AFF Suzuki Cup 2018.

"Je tiens à féliciter chaleureusement l'équipe nationale de football du Vietnam sous la direction de l'entraîneur Park Hang-seo, qui a remporté le titre de champion de l’AFF Suzuki Cup 2018", a écrit Moon Jae-in.

"En voyant l’image des supporters vietnamiens brandissant les drapeaux nationaux du Vietnam et de la République de Corée lors de la finale d’hier, je me sens que les deux pays sont devenus des amis plus proches grâce au football", a-t-il ajouté.



Le président sud-coréen a déclaré que la victoire de l’équipe vietnamienne était plus significative car elle est due aux contributions de Park Hang-seo et les joueurs vietnamiens qu'il avait rencontrés lors de sa visite d'Etat au Vietnam en mars dernier. Il a espéré voir plus de "belles images" de l’entraîneur Park Hang-seo et de ses élèves.

"J'espère que le Vietnam et la République de Corée continueront à cultiver leur amitié particulière pour ouvrir un avenir brillant et prospère", a déclaré Moon Jae-in.

Le statut du président Moon Jae-in a attiré près de 4.000 réactions et plus de 200 partages après deux heures de publication.

Le Vietnam a remporté le trophée de l’AFF Suzuki Cup en battant la Malaisie 3 à 2 en finale, son deuxième depuis 2008. L’entraîneur sud-coréen a apporté une grande contribution à cette victoire. -VNA