Le Vietnam a remporté des plus importants prix de la Fédération de football de l’ASEAN (AFF). Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La cérémonie de remise des AFF Awards 2019 a rendu son verdict le 8 novembre à Hanoï. Le Onze national du Vietnam, l’attaquant Nguyên Quang Hai et l’entraîneur Park Hang-seo sont devenus les grands gagnants.

Des plus importants prix parmi les 16 des AFF Awards 2019. Tel est le palmarès du Vietnam qui a fait carton plein lors de la grand-messe biannuelle du football d’Asie du Sud-Est organisée le 8 novembre à Hanoï. Le pays a remporté les prix de "Meilleure équipe nationale de football masculin", "Meilleur footballeur" (Nguyên Quang Hai), "Meilleur entraîneur" (Park Hang-seo) et "Meilleur joueur de futsal de l’année" (Trân Van Vu).



Quang Hai, meilleur footballeur de l’année



Le niveau du football vietnamien "s’approche de plus en plus de celui des meilleures équipes du monde", a estimé Mattias Gragstrom, secrétaire général adjoint par intérim de la FIFA. Selon lui, le football vietnamien s’est fortement développé ces dernières années, avec des résultats impressionnants obtenus par différentes équipes, dont le Onze national avec le trophée de l’AFF Suzuki Cup 2018 (Championnat d’Asie du Sud-Est de football) et l’équipe des moins de 23 ans avec le titre de vice-champion du Championnat U23 2018 de la Confédération asiatique de football (AFC).

"Je suis très heureux du succès récent du football vietnamien. Ses importantes réalisations constitueront un exemple à suivre pour le développement de ce sport dans d’autres pays en Asie du Sud-Est", a-t-il souligné.



L’attaquant Nguyên Quang Hai, élément indispensable du Onze national, a été couronné du titre de "Meilleur joueur de l’année". Avec cette distinction, il est le premier Vietnamien à recevoir ce prix prestigieux de la Fédération de football de l’ASEAN (AFF).



"Je tiens à remercier mes entraîneurs, mes coéquipiers et mes fans. Ce prestigieux prix est pour moi une source de motivation importante dans ma volonté d’atteindre des résultats meilleurs à l’avenir", a déclaré le joueur de 22 ans.



Mieux encore, le trio Nguyên Quang Hai, Quê Ngoc Hai (défenseur) et Dang Van Lâm (gardien de but) font même partie de l’équipe type de football de la région.



L’entraîneur de l’équipe de football du Vietnam, Park Hang-seo, a, quant à lui, décroché le titre de "Meilleur entraîneur de l’année". Sous la supervision de ce Sud-Coréen, les joueurs vietnamiens ont considérablement élevé leur niveau de jeu, ne laissant jamais place à la panique et jouant avec confiance lors des matchs face à leurs grands adversaires de la région.



Park Hang-seo a su porter le football vietnamien vers de plus hauts sommets, notamment avec le titre de vice-champion du Championnat U23 2018 de la Confédération asiatique de football (AFC), la 4e place aux Jeux asiatiques (ASIAD) de 2018, sans oublier naturellement le titre de champion de l’AFF Suzuki Cup (Championnat d’Asie du Sud-Est de football) 2018.



"Je tiens à remercier particulièrement les fans vietnamiens. Ils ont été une grande source de motivation et c’est grâce à leur soutien si nous en sommes là aujourd’hui", a déclaré Park Hang-seo lors de la cérémonie de remise des AFF Awards.



"Fier d’être l’entraîneur de l’équipe du Vietnam"

L'entraîneur Park Hang-seo (1er plan, à droite) lors de la cérémonie de proclamation de la prolongation de son contrat jusqu'en 2022 avec la VFF. Photo: VNA

C’est le 11 octobre 2017 que l’entraîneur sud-coréen a officiellement pris en charge la sélection nationale, l’équipe U23 ainsi que l’équipe olympique alors que le football vietnamien venait d’essuyer une série de défaites dont celles aux Jeux d’Asie du Sud-Est et à l’AFF Suzuki Cup 2016. Tout récemment, il a prolongé son contrat jusqu’en 2022 avec la Fédération vietnamienne de football (VFF).



Le salaire de Park Hang-seo n’a pas été révélé, mais selon des sources, il s’élèverait à environ 50.000 dollars par mois, ce qui ferait de lui l’entraîneur le mieux payé de l’histoire du football vietnamien.



"Je suis fier d’être l’entraîneur de l’équipe du Vietnam", a-t-il déclaré lors de la cérémonie de signature du contrat.



"J’aime le football vietnamien et j’aime mes joueurs. C’est un amour sincère. La responsabilité et la pression se font de plus en plus lourdes mais je promets de redoubler d’efforts pour remporter encore davantage de succès et répondre aux attentes", a-t-il partagé.



Park Hang-seo espère diriger le Onze national et l’équipe U23 du Vietnam vers la victoire et l’or aux prochains SEA Games qui se tiendront en fin d’année aux Philippines.



Dans un futur proche, l’entraîneur sud-coréen souhaite maintenir le Vietnam au sommet de la région et enregistrer de bons résultats en compétitions continentales. Jusqu’à présent, le Vietnam est resté invaincu lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 avec deux victoires et un match nul.-CVN/VNA