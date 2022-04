Hanoi (VNA) – Le 22 avril, s’est tenu un rendez-vous entre la presse et Adorbsies, le groupe primé par The Earth Prize (Le Prix de la Terre). Trân Quynh Anh, Bùi Tu Uyên et Luong Anh Khanh Huyên sont inventrices de la serviette hygiénique biodégradable.

Lors de la rencontre entre la presse et l'équipe Adorbsies, gagnante du concours +The Earth Prize+, le 22 avril à Hanoï. Photo: CVN

Dépassant 650 autres équipes venues des quatre coins du monde, celle d’Adorbsies, composée de trois jeunes Vietnamiennes Trân Quynh Anh, Bùi Tu Uyên et Luong Anh Khanh Huyên ont décroché le premier prix de The Earth Prize, avec la conception de la serviette hygiénique biodégradable à base de pelure de fruit de dragon.À savoir qu'elles sont toutes lycéennes. Alors que Trân Quynh Anh vient de Hô Chi Minh-Ville, Bùi Tu Uyên et Luong Anh Khanh Huyên, quant à elles, viennent de Hanoï. Lors de la rencontre avec la presse, elles ont confié être surprises d’avoir remporté le concours.Les gagnantes bénéficient d’une récompense de 100.000 USD.En ce qui concerne l’origine de l’idée de ce produit pour femmes, elle vient principalement de la baisse des ventes des fruits de dragon causée par la pandémie de COVID-19.Bùi Tu Uyên a découvert une propriété absorbante de la pelure de ce fruit, c’est ainsi que les trois filles ont pensé à un projet lié à la fabrication de cette protection, car elle n’existe pas sur le marché vietnamien. "Les serviettes hygiéniques normales prennent entre 800 et 900 ans à se dégrader. Tandis que celles confectionnées à base de pelure de ce fruit prennent seulement quelques mois", a-t-elle fait savoir. Et d'ajouter que les recherches et études sur la transformation des matières sont les étapes les plus compliquées, et nécessitent du temps pour arriver au produit fini.Petites choses pour de grands changementsTrân Quynh Anh, quant à elle, a partagé : "Nous avons nommé notre équipe Adorbsies, cela signifie les petites choses mignonnes . Comme on pensait que la protection de l'environnement était une question d'envergure, nous avons réalisé ce projet afin de prouver que même les petites choses peuvent changer la mentalité des gens"."Cela nous a donné de l'inspiration. On a passé plusieurs mois sur cette idée. On a passé un nombre incalculable de nuits blanches et cela a vraiment valu le coup !", a déclaré Luong Anh Khanh Huyên."La conception de ce produit est notre première grande étape. Le Prix de la Terre nous a permis de présenter notre idée et la mise en œuvre réelle de notre idée sera la prochaine grande étape, et donc, gagner ce concours nous a donné beaucoup de force pour poursuivre notre idée. Cela a été une très belle expérience d'apprentissage", a déclaré Trân Quynh Anh.Impressionné par l’exploit des trois jeunes filles, l'ambassadeur de Suisse au Vietnam, Ivo Sieber a fait savoir que The Earth Prize a été lancé en 2021 par Earth Foundation, une organisation à but non lucratif dont le siège se trouve à Genève en Suisse. Le prix connaît une récompense totale de 200.000 USD. Il s’agit d’un concours sur la durabilité environnementale pour les élèves de 13 à 19 ans, qui récompense les équipes dont les projets ont le plus de potentialité pour répondre aux enjeux environnementaux.À la fin des inscriptions fin novembre 2021, les élèves de 516 établissements scolaires à travers 114 pays et territoires s'étaient inscrits au concours. Parmi les dossiers reçus, le jury du Prix de la Terre, un groupe d'éminents experts de renom, a sélectionné les 10 meilleures équipes qui se sont qualifiées pour la phase finale du concours.Et d'ajouter que la Suisse s'est engagée à aider le Vietnam à atteindre son but de développement durable et que nombre de projets de coopération entre les deux pays ont été mis en place, comme l'initiative de la zone industrielle écologique ou encore l’initiative du développement durable du tourisme, notamment.En juin prochain, les trois gagnantes se rendront en Suisse afin de recevoir ce prix précieux. – CVN/VNA