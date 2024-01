Hanoï (VNA) - Airports Corporation of Vietnam (ACV) et Vietnam Airlines viennent de signer un accord de coopération stratégique pour la période 2024-2028.



Selon cet accord, les deux parties se coordonneront pour rechercher et développer de nouveaux produits et services conformément aux tendances de l'industrie aéronautique mondiale.



Vietnam Airlines travaillera également en étroite collaboration avec ACV pour continuer à améliorer la qualité de ses services et de ses unités membres. Les activités de publicité et de communication seront optimisées en mettant en avant les atouts de chacun.



Les deux compagnies coopéreront également largement dans les domaines des technologies de l’information et de la transformation numérique.-VNA