Cérémonie de remise de diplôme, le 6 août à Hai Duong. Photo : NDEL.

Hanoi, 7 août (VNA) - L’Université de technique médicale de Hai Duong, en partenariat avec la Commission médicale Pays-Bas - Vietnam (MCNV), a organisé le 6 août une cérémonie de remise de diplôme universitaire à 36 diplômés. Ce sont les premiers licenciés dans le domaine des activités thérapeutiques.



Il s’agit d’un programme de coopération pour l’épisode 2016-2020 entre l’Université de technique médicale de Hai Duong et la MCNV. Son but est de développer la main-d’œuvre, d’élaborer des cahiers d’enseignement ainsi que des politiques dans ce secteur au Vietnam.



Ce programme a également reçu des soutiens de l’Agence américaine pour le Développement international (USAID) via l’organisation Humanity & Inclusion (HI). Pour sa part, l’Université indienne de Manipal a envoyé leurs enseignants à Hai Duong.

La rectrice de l’Université de technique médicale de Hai Duong, Dinh Thi Diêu Hang, prend la parole lors de l’événement, le 6 août à Hai Duong (Nord). Photo : NDEL.



La rectrice de l’Université de technique médicale de Hai Duong, Dinh Thi Diêu Hang, prend la parole lors de l’événement, le 6 août à Hai Duong (au Nord). Photo : Linh Hoàng/NDEL.



La rectrice de l’Université de technique médicale de Hai Duong, Dinh Thi Diêu Hang, a remercié à cette occasion les soutiens des organisations internationales dont la MCNV, l’USAID et le HI. Selon elle, les étudiants ont appris beaucoup de nouvelles techniques et les ont pratiquées dans des hôpitaux à Hanoï et dans certaines provinces.



À ce jour, suite aux assistances de la MCNV, cinq enseignants des Universités de technique médicale de Hai Duong et de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville ont suivi les cours de formation à l’Université indienne de Manipal. De plus, deux salles de pratique dans ces deux universités vietnamiennes ont été mises en service.

Remise de diplôme. Photo : NDEL



À cette occasion, s'est tenu un séminaire pour dresser le bilan du programme de formation d’ergothérapeute à titre d’essai. Les participants ont discuté des mesures pour améliorer la qualité de la formation. -NDEL/VNA