La remise des cadeaux aux personnes défavorisées à Thanh Hoa lors de la cérémonie du lancement du "Mois humanitaire 2019". Photo: baomoi.com



Thanh Hoa (VNA) – L’antenne de la Croix-Rouge du Vietnam de Thanh Hoa a organisé mardi une cérémonie marquant la célébration de la journée de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (8 mai) et le lancement du "Mois humanitaire 2019".

Lors de cet événement, des organisations et unités se sont inscrites pour financer des activités humanitaires pour un montant d’environ 16 milliards de dôngs (659.500 dollars).

Le même jour, l’antenne de la Croix-Rouge de Thanh Hoa a procédé à de nombreuses activités en écho au Mois humanitaire, à savoir des examens médicaux ou la distribution gratuite de médicaments à 700 personnes défavorisées dans la commune de Ha Binh, district de Ha Trung ; la mise en chantier des maisons en faveur des familles pauvres dans les communes de Ha Duong et Ha Vinh ; la remise de 20 vaches aux familles pauvres dans la commune de Ha Vinh (district de Ha Trung), etc.

Mme Trinh Thi Tiep, présidente de l’antenne de la Croix-Rouge de Thanh Hoa, a souligné l'importance de la naissance de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

L’occasion pour les travailleurs humanitaires dans le monde entier de passer en revue la longue histoire du mouvement ; de continuer à promouvoir leur rôle et à organiser des activités humanitaires en vue d’aider les plus vulnérables de la communauté grâce à un vaste réseau de cadres et de bénévoles à travers le monde, a-t-elle affirmé.

Elle a également mis en exergue les réalisations, le développement fort de la Croix-Rouge du Vietnam en général, et de son antenne de Thanh Hoa en particulier.



Lors de la cérémonie, l’antenne de la Croix-Rouge de Thanh Hoa a appelé les cadres, les fonctionnaires, les forces armées et les travailleurs de prélever une somme de leurs revenus en faveur des activités humanitaires.

L’antenne de la Croix-Rouge du Vietnam de Thanh Hoa souhaite continuer à recevoir la coordination des branches, secteurs et collectivités de la province dans la mise en œuvre du mouvement "Chaque organisation et chaque individu est associé à une adresse humanitaire", en fournissant les adresses des personnes ou des organisations ayant besoin d'une aide dans la région.



En réponse au "Mois humanitaire 2019" qui se déroule du 1er au 31 mai, la province a organisé de nombreux mouvements et activités, tels que la collecte de fonds humanitaires ; la remise de vaches ; la construction des maisons en faveur des personnes défavorisées ; le don de sang ; des examens, consultations médicales et distributions gratuites de médicaments ; des repas gratuits pour les patients pauvres...

L'antenne de la Croix-Rouge de la province a pour objectif de faire en sorte que plus de 1.000 personnes pauvres bénéficient d'une assistance durant le "Mois humanitaire 2019".

"Connecter, partager et irradier" tel est le thème du Mois humanitaire 2019 qui a lieu du 1er au 31 mai dans tout le pays.

Lancé par la Croix-Rouge du Vietnam, le "Mois humanitaire" illustre l’engagement du Vietnam, ainsi que son dynamisme, sa responsabilité et sa détermination dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement.

Le mois comprend de nombreuses activités qui permettent de concrétiser et diffuser le message et le thème de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 2019 (8 mai), à savoir "#Love".

La Croix-Rouge du Vietnam saisit cette occasion pour mobiliser et relier des milliers de bons cœurs à l’intérieur comme à l’extérieur du pays en vue d’assister les personnes défavorisées.

En 2018, le Mois humanitaire a été lancé à titre d’essai dans quelques villes et provinces, sur le thème "Humanité - De la sensibilisation à l'action". -VNA