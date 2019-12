Une femme de Cong décore sa clôture avec des fleurs pour se préparer au festival traditionnel "Tet Hoa". Photo: VOV Une femme de Cong décore sa clôture avec des fleurs pour se préparer au festival traditionnel "Tet Hoa". Photo: VOV

Hanoï (VNA) - Le Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam organise une myriade d'activités du 1er décembre au 2 janvier 2020 pour accueillir le Nouvel An 2020.



Le point culminant sera un marché rural présentant des identités culturelles, des pratiques et l'artisanat traditionnels, ainsi que des plats indigènes des groupes ethniques de la région Nord, dont Mong, Cong, Thai, Tay, Dao et Kho Mu.

Les visiteurs pourront explorer les techniques de tissage du bambou et du rotin, ainsi que celles de teinture des femmes appartenant aux groupes ethniques Mong et Cong de la province de Dien Bien.

Des Mongs dévoileront leurs techniques de peinture à la cire d'abeille sur du tissu ou batik - un artisanat traditionnel pratiqué depuis des générations.

Pour la première fois dans ce village, des membres de l’ethnie Cong de la province de Dien Bien reproduiront leur festival traditionnel «Tet Hoa», observé après la saison des récoltes. L'occasion pour les habitants de rendre hommage aux ancêtres, d'honorer les valeurs culturelles traditionnelles et de prier pour une nouvelle année pleine de paix, de prospérité et de chance.

Le programme d'un mois comprend également un large éventail de spectacles de musiques et de danses folkloriques, et de divers jeux, tels que le tir à la corde et le lancer de Con (un ballon fabriqué à partir de pièces de tissu colorées). - CPV/VNA